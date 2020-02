Sarà ancora bel tempo sulla nostra Penisola domenica 16 febbraio (LE PREVISIONI). Nel corso della giornata è previsto un clima soleggiato e stabile su gran parte dell’Italia, con temperature stazionarie e sopra alla media stagionale. In mattinata molti tratti della Val Padana saranno interessati dalla presenza di nebbie che potranno ridurre sensibilmente la visibilità. Dense foschie e locali banchi nebbiosi potranno inoltre svilupparsi nelle aree più interne del Centro come in Toscana e in Umbria. Qualche nuvola di passaggio tra la Sicilia e il sud della Calabria.

Le previsioni al Nord

Al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato salvo la presenza di nebbie al mattino sulla Val Padana, specialmente sui settori della bassa Lombardia, in Emilia e su gran parte del Veneto. Queste saranno le aree dove si potranno registrare i maggiori problemi con visibilità a tratti ridotta a pochi metri soprattutto nelle aree di periferia e di aperta campagna. Sono attesi inoltre addensamenti in arrivo sulla Liguria, associati a deboli piogge serali. Temperature stazionarie, massime comprese tra 12 e 14 gradi. A Milano bel tempo per l’intera giornata, a Torino tempo sereno al mattino e al pomeriggio, qualche nube alla sera.

Le previsioni al Centro

Al Centro stabile e soleggiato con qualche annuvolamento nel corso della giornata sull'alta Toscana ma senza fenomeni piovosi. Foschia e banchi nebbiosi potrebbero svilupparsi in Toscana e in Umbria Temperature stazionarie, massime tra 13 e 18 gradi. Giornata di sole a Roma con massime fino a 16 gradi. Bel tempo e temperature miti anche a Firenze.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico addensamento sul sud della Calabria e sulla Sicilia sud orientale: ci sarà il passaggio di qualche innocua nube alta e stratificata, mentre è previsto un bel sole in tutte le altre zone. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi. Bel tempo a Palermo con temperature tra i 7 e i 16 gradi, cieli sereni o poco nuvolosi a Napoli.