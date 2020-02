Meteo, le previsioni di venerdì 14 febbraio. VIDEO

La primavera sta abbracciando tutto il nostro Paese con tempo soleggiato e mite. Nella giornata di venerdì è previsto l’arrivo di una perturbazione che scivolerà rapidamente da Nord a Sud portando qualche pioggia e un rinforzo dei venti. Sarà una fase piovosa molto veloce e che interesserà soprattutto il Centro Sud. Nel fine settimana si prospetta un netto miglioramento e da domenica le temperature ritorneranno oltre la norma. L’alta pressione potrebbe rimanere indisturbata alle nostre latitudini fino alla fine del mese

Allerta gialla sulla Toscana

Una rapida perturbazione con venti occidentali molto forti transiterà venerdì sulla Toscana. La Sala operativa della protezione civile ha emesso un’allerta gialla sulle zone settentrionali della regione, in particolare sui rilievi appenninici, la costa fino a Piombino e l'arcipelago. Il mare sarà agitato sul litorale centro-settentrionale e sull'Arcipelago a nord dell'Elba

Le previsioni al Nord

In prevalenza cieli sereni o poco nuvolosi. Residue deboli nevicate sulle Alpi centrali. Temperature in aumento con massime comprese tra 14 e 18 gradi. Molto mite sulla Liguria e la Val Padana in genere.

Le previsioni al Centro

Qualche pioggia interesserà il Lazio, l’Umbria e la Toscana. Allerta moderata per il rinforzo dei venti. Deboli nevicate in Appennino ma solo sopra i 1700 metri. Temperature in temporaneo lieve calo con massime comprese tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

San Valentino bagnato sulle regioni del Sud. Il passaggio del fronte perturbato sarà molto veloce e interesserà la Campania, il Molise, la Basilicata, Puglia e Calabria. Tempo in migliormaneto già vreo sera. Temperature in lieve calo.