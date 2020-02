Due black out elettrici hanno colpito vaste zone dell'Alto Adige questa mattina. L'energia elettrica è saltata dalle 10.55 alle 11.10 circa e cinque minuti dopo c'è stata una nuova interruzione, stavolta di soli 5 minuti. Interessata non solo Bolzano ma anche Laives, Oltradige e Merano. I tecnici di Edyna, la società di gestione della rete elettrica altoatesina, sono al lavoro per individuare le cause. Le chiamate di utenti senza energia elettrica, comunica l'azienda, sono arrivate infatti da tutta la provincia. Non è da escludere che il guasto possa essere stato causato dal forte vento portato dalla tempesta Ciara, che da un paio di giorni imperversa in tutta l'Europa centrale e che ora ha raggiunto l'Italia. La tempesta Ciara sull’Italia: venti di burrasca