Sono le otto di mattina di un lunedì come tanti, a Busnago, meno di 7mila abitanti in provincia di Monza e Brianza, zona Vimercate. Una serie di villette a schiera, famiglie che si preparano per uscire, gli adulti a lavoro, i bambini a scuola. In pochi istanti, le fiamme avvolgono il tetto (in legno) di una di queste villette, e iniziano ad attaccare anche i tetti delle villette attigue. Che vengono presto evacuate.

Famiglia sul tetto, tutti illesi

Il rogo fa tanto fumo e tanta paura: una madre, con i due figli di 9 e 11 anni, viene avvistata sul tetto, mentre cerca di sfuggire alle fiamme. Vengono chiamati i soccorsi, che accorrono tempestivi: tutti vengono tratti in salvo, non si registrano feriti né intossicati dal forte fumo. Ancora ignote le cause dell’incendio, prontamente domato dalle squadre dei vigili del fuoco giunte dalle vicine Monza, Bergamo e Gorgonzola. Una prima ricostruzione parla di un problema all’impianto elettrico, forse un cortocircuito. È ancora tutta da verificare. Come i danni riportati dall’edificio, a prima vista piuttosto ingenti.