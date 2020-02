Lunedì 10 febbraio torna la pioggia e il cielo coperto un po' su tutta l'Italia. L'inizio della settimana è caratterizzato da rovesci, soprattutto sul versante tirrenico, e forte vento, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Nonostante il maltempo, l'aumento delle temperature con punte fino a 22°C porterà un assaggio di primavera. LE PREVISIONI

Le previsioni al Nord

Il primo giorno della settimana porta pioggia e rovesci sulla Liguria e cielo coperto al Nord, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Nevicate sulle Alpi e un aumento delle massime fino a 17 °C. Nuvole per tutta la giornata a Milano con qualche precipitazione nelle prime ore della mattina. Il tempo migliora in tarda serata. Nubi sparse alternate al sole a Torino dove la temperatura sale di qualche punto fino ai 12°C.

Le previsioni al Centro

Un forte vento al Centro, sul versante adriatico, colpisce le regioni di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise con raffiche anche superiori ai 100km/h. Sporadiche piogge nelle aree centrali in Toscana, in Abruzzo e in alcuni tratti del Lazio. Sole nelle restanti zone e temperature con massime tra i 14°C e i 19°C. Meteo instabile a Roma tra cielo coperto e sole e una massima fino a 16°C. Deboli piogge e nuvole a Firenze per tutta la giornata, con un miglioramento solo in tarda serata.

Le previsioni al Sud

Tempo instabile con qualche rovescio in Campania e Calabria e cielo coperto in Sardegna. Forti raffiche di vento anche sul versante tirrenico meridionale, mentre splende il sole nelle restanti regioni. Il termometro si alza fino ai 22°C a Catania. Piove, ma solo in mattinata presto, a Napoli, poi la giornata prosegue con nuvole sparse alternate a schiarite. Lunedì con cielo sereno e temperature tra gli 11°C e i 17°C a Palermo.