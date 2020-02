Meteo, le previsioni di venerdì 7 febbraio. VIDEO

Si contano i danni dopo due giorni di forte maltempo, caratterizzato soprattutto da venti tempestosi e mareggiate. Venti che hanno soffiato con raffiche superiori ai 150 km, interessando con particolare intensità la Liguria, i crinali alpini e al Sud – la Puglia. Da venerdì il meteo sarà in miglioramento ovunque, anche sulle regioni meridionali. L’inverno tornerà in letargo a causa della rimonta dell’anticiclone che è stato il vero protagonista degli ultimi due mesi. Venerdì il tempo sarà stabile in tutta Italia con annuvolamenti innocui e senza piogge su Liguria, Toscana. Umbria e Lazio. Temperature in aumento.

Le previsioni al Nord

Cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvoloso, nella seconda parte del giorno sulla Liguria, e in modo più modesto anche su Piemonte e Lombardia. Soleggiato sul versante adriatico. Minime in diminuzione con deboli gelate e massime in aumento con valori comprese tra 10 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni con attenuazione dei venti e temperature più dolci. Nuvoloso sulla Toscana settentrionale ma senza precipitazioni. Massime comprese tra 9 e 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Condizioni del tempo in miglioramento anche al Sud anche se il cambiamento sarà più lento e graduale. Ancora nuvoloso a tratti su Basilicata, Calabria. Puglia e nord della Sicilia. Temperature in lieve aumento con massime comprese tra 10 e 13 gradi.