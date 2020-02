Non c’è crema al mondo più famosa della Nutella. La golosa pasta bruna a base di nocciole prodotta da Ferrero accompagna da decenni le colazioni e le merende di tantissimi giovani e meno giovani. Dal 2007, gli amanti della Nutella hanno un giorno interamente dedicato a loro: il 5 febbraio. In questo momento dell'anno si celebra infatti il World Nutella Day, ricorrenza "istituita" dalla blogger americana Sara Rosso. Dalle classiche crepes, alla più ricercata cheesecake, fino ai romantici muffin ripieni ideali per San Valentino, ecco cinque ricette facili e veloci da preparare per celebrare la giornata dedicata alla regina delle creme.

1. Crepes alla Nutella e nocciole

Sono diventate ormai un classico di colazioni, brunch e spuntini. Per preparare le crepes, servono due ciotole: in una versate il latte con la farina e mescolate bene; nell'altra unite le uova con il burro. Dopo aver mescolato assieme tutti gli ingredienti e aver lasciato riposare il preparato per 15 minuti a temperatura ambiente, scaldate una piastra con dell’olio e versate il tutto dentro. Cuocetele le crepes su entrambi i lati finché non raggiungono una doratura uniforme. Spalmate un po' di Nutella su ogni crepe e chiudetele a ventaglio. Tritate le nocciole, disponete le crepe nei piatti e guarnitele con le nocciole tritate.

2. Biscotti alla Nutella

I biscotti alla Nutella sono golosi e semplici da preparare, anche se da qualche tempo esiste la popolare versione già pronta, ovvero i Nutella Biscuits. Per prepararli, bisogna unire farina, zucchero, nocciola in polvere e un pizzico di sale, aggiungendo poi del burro ammorbidito. Sbattete un uovo con lo sciroppo d'acero e aggiungetelo alla preparazione, mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo. Formate una palla, copritela con un canovaccio e disponetela in frigorifero per almeno due ore. Preriscaldate il vostro forno a 180° C. Disponete la pasta su una superficie infarinata. Ritagliate le forme desiderate utilizzando le formine per biscotti. Lasciate la prima metà di biscotti tale quale (forma piena) e create dei piccoli vuoti nella seconda metà, utilizzando delle formine più piccole. Disponete i biscotti su una teglia ricoperta di carta da forno e cuocete per 12 minuti. Lasciate raffreddare bene i biscotti prima di decorarli. Stendete un cucchiaino di Nutella al centro dei biscotti "pieni" e appoggiateci sopra i biscotti "vuoti".

3. Ciambella alla Nutella

Il ciambellone alla Nutella è un soffice dolce da servire per la colazione o per merenda. Con l'aiuto di un frustino montate il burro (che avrete precedentemente ammorbidito in microonde) con lo zucchero, fino a che risulterà bianco e spumoso. Successivamente aggiungete al composto le uova sbattute, unendole poco per volta e amalgamandole con una frusta a mano: versate un po' di uova e poi un po' di farina setacciata con il lievito, procedendo a fasi alterne. Imburrate e infarinate uno stampo da ciambella, quindi versatevi l'impasto. Cuocete il dolce in forno già caldo a 180°c per 30 minuti. Lasciate raffreddare il ciambellone prima di sformarlo. A quel punto tagliate il ciambellone a metà e farcitelo con la Nutella.

4. Muffin con Nutella e noci

Non manca molto a San Valentino: il dolce perfetto da preparare per l’occasione sono dei muffin con Nutella e noci, decorati con disegni a forma di cuore o di fiore. Ungete e infarinate due teglie da forno per muffin e frantumate le noci in piccoli pezzi. Sciogliete il burro e fate raffreddare. In una ciotola riunite i componenti secchi: le farine mischiate, lo zucchero, le noci, il lievito, una presa di sale. Con la frusta sbattete l'uovo, aggiungete il latte e il burro fuso intiepidito. Unite il composto liquido a quello secco. Mescolate dolcemente, ma non a lungo, finché la farina non si sarà tutta inumidita. Mettete l'impasto a cucchiaiate negli stampini per tre quarti della loro capacità e infornate per circa 20-25 minuti finché i muffin non saranno ben lievitati e avranno assunto un colore dorato in superficie. Aprite il forno. Lasciate riposare i muffin negli stampi per 5 minuti, poi sformateli e guarniteli con gocce di Nutella su cui apporre le decorazioni di zucchero.

5. Cheesecake con Nutella

La cheesecake con Nutella è una ricetta perfetta per le giornate estive, ma non solo. Prendete una teglia ad anello apribile e ricoprite il fondo e i bordi con la pasta frolla. Bucate la base con una forchetta e lasciatela riposare in frigorifero. Preparate la crema della cheesecake miscelando, con l'aiuto di un mixer a immersione, ricotta, yogurt greco, zucchero, uova leggermente sbattute, farina setacciata, sale e la polpa di mezza bacca di vaniglia, fino a ottenere un composto omogeneo. A parte, montate la panna e amalgamatela al resto. Adagiate ora il composto sul fondo di frolla, fino a tre quarti della sua altezza. È il momento di metterla in forno! Cuocete la cheescake a 175° per circa 30 minuti. La torta si gonfierà leggermente e diventerà dorata in superficie.