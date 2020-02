Meteo, le previsioni di mercoledì 5 febbraio. VIDEO

Succederà tutto in poche ore. Le temperature primaverili di questi giorni (su molte regioni hanno raggiunto i 20 gradi) saranno solo un ricordo. L’inverno non molla la presa e, in quest’occasione, ci porterà la neve a bassa quota sull’Adriatico e il Sud. Il Settentrione ancora una volta avaro di precipitazioni, il freddo non sarà accompagnato da precipitazioni.

Attacco polare

Temporali e locali grandinate dalla Romagna scenderanno verso Marche, Abruzzo e Molise. La neve cadrà inizialmente a quote alte (1500 metri) in rapida discesa fino a 500 metri sulle regioni centrali e 900 al Sud. Mercoledì l’attacco polare sarà in piena azione con venti molto forti di tramontana .Temporali e rovesci nevosi interesseranno anche la Puglia, l'Irpinia, gli Appennini meridionali e la Sicilia nordorientale. Le temperature crolleranno, rispetto ai giorni scorsi anche di 15 gradi. Il peggioramento sarà molto veloce: da giovedì è previsto il ritorno dell’alta pressione e una lenta guarigione del tempo (ma ancora ventoso e freddo al Sud).

Le previsioni al Nord

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord con ultimi fiocchi sulle Alpi centro orientali dai 600-900 metri di quota. Temperature minime e massime in calo. Di giorno valori compresi tra 10 e 14 gradi.

Forti raffiche di vento in Liguria

Sono attesi venti di tramontana con raffiche fino a 60-70 km orari e picchi di 100 sui rilievi. L’Arpal ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse per vento di burrasca. Situazione critica lungo le coste anche per le possibili mareggiate. I venti sono previsti in attenuazione nel corso della serata di mercoledì.

Le previsioni al Centro

Molto instabile sulle regioni adriatiche, meglio su quelle tirreniche. Piogge e rovesci frequenti sull’Abruzzo ( e neve sui rilievi). Massime in calo e comprese tra 7 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Maltempo su Molise, Basilicata con locali temporali e neve a bassa quota che in giornata raggiungeranno anche la Calabria e la Sicilia nordorientale. Temperature in sensibile calo con massime comprese tra 8 e 14 gradi. Ventoso.