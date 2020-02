Meteo, le previsioni di martedì 4 febbraio

Quella di martedì 4 febbraio sarà una giornata di nubi sparse con qualche precipitazione sul Paese. Sono attese nevicate sulle Alpi e su alcune aree dell’Appennino. Le temperature subiranno un generale calo, con massime generalmente comprese tra i 14 e 23 gradi (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Variabile e qualche precipitazione al Nord. Dal mattino attesi fenomeni sulle Alpi e sul Friuli Venezia Giulia, nubi sparse sul resto delle regioni ma con tempo asciutto. Le stesse condizioni proseguiranno per tutto il pomeriggio. In serata ci sarà neve anche a quote basse sull’area alpina e piogge locali sull’Emilia-Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve a partire dai 300 metri. Temperature in calo, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi. Venti moderati o forti da Nord e mari mossi. Nuvoloso e 13 gradi a Milano, parzialmente nuvoloso e 14 gradi a Torino.

Le previsioni al Centro

Nubi e piogge al Centro. Al mattino nuvolosità irregolare su tutta l’area, con qualche debole pioggia in Toscana e in Umbria. Nel pomeriggio sono attesi temporali e piogge su tutte le regioni, più asciutta la costa tirrenica. Ancora acquazzoni e temporali in serata, con precipitazioni soprattutto su Abruzzo e Marche. Neve a partire dagli 800 metri. Temperature in diminuzione, con massime comprese trai 15 e i 20 gradi. Venti moderati o forti da Nord e mari mossi. Parzialmente nuvoloso a Roma e Firenze, con temperature di 19 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Pioggia anche al Sud. Al mattino cieli nuvolosi e possibili deboli piogge su Campania e Calabria. Nel pomeriggio piogge e temporali potrebbero interessare Molise, Campania, Puglia e Basilicata. In serata le condizioni andranno peggiorando soprattutto sull’area adriatica, attese nevicate sugli Appennini. Neve attorno ai mille metri. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 17 e i 23 gradi. Venti moderati da Ovest e mari mossi. Parzialmente nuvoloso e 18 gradi a Napoli, nuvoloso e 21 gradi a Palermo.