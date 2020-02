Meteo, le previsioni di domenica 2 febbraio. VIDEO

L’inverno si ritira temporaneamente per lasciare lo spazio a tre giorni di sole e temperature elevate. Il mese di gennaio è stato particolarmente mite, e anche nelle città del Nord, assistiamo alla fioritura precoce degli alberi (FOTO MILANO). Ma quello che ci attende è davvero sorprendente. Al Nord Ovest venti di favonio favoriranno un forte aumento delle temperature (dai 16 gradi di Milano ai 20 di Torino). L’apice del caldo si raggiungerà nelle giornate di lunedì e martedì. Tutto potrebbe cambiare nei giorni successivi per l’arrivo di un impulso polare. Nulla di eccezionale ma le temperature scenderanno nell’ordine dei 10 gradi.

Venti di föhn e caldo sul Piemonte

Una tempesta di vento caldo, all'inizio della settimana, porterà nelle zone di pianura e bassa collina del Piemonte le temperature massime fino a 23 gradi. Saranno gli effetti dell'arrivo di forti venti di favonio. La situazione durerà almeno fino a mercoledì quando è atteso un cambiamento freddo con gelo di notte e prime ore del mattino.

Le previsioni al Nord

Domenica grigia sulla Liguria con piogge e neve sulle Alpi occidentali a quote molto alte (intorno ai 2000 metri di quota). Nebbie notturne in pianura in dissolvimento nel corso del giorno. Qualche nuvola in più su Veneto e Friuli Venezia Giulia ma senza precipitazioni. Massime in rialzo e comprese tra 10 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata discreta sulle regioni centrali, bella sull’area adriatica. Nubi e addensamenti saranno possibili sul Tirreno ma in un contesto asciutto. Soleggiato e mite in Sardegna. Temperature in aumento con valori diurni fino a 16 gradi.

Le previsioni al Sud

L’area più penalizzata sarà quella tirrenica con nuvole più spesse e frequenti sulla Campania, Calabria e nord della Sicilia. Soleggiato altrove soprattutto in Puglia. Temperature in rialzo di due, tre gradi con massime che – in alcune aree- potrebbero sfiorare i 20 gradi.