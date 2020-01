Alto Adige, 28enne trovata morta in un appartamento a Versciaco

Giallo in Val Pusteria. Una donna di 28 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Versciaco, vicino a San Candido. La vittima, una cittadina pachistana, era incinta ed è stata trovata senza vita nel suo letto. Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista, neanche quella della morte per soffocamento, e stanno interrogando il compagno della donna, che lavora come stagionale in una pizzeria a Versciaco. La coppia viveva in un condominio.