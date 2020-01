La nave Ocean Viking, con a bordo poco più di 400 migranti, ha attraccato al molo San Cataldo di Taranto, dopo essere arrivata all'alba nella rada del Mar Grande. A breve dovrebbero iniziare le operazioni di sbarco dei migranti. A terra tutto è pronto per fornire loro accoglienza e prima assistenza. (SPECIALE MIGRANTI)

Già definite le modalità di accoglienza

A bordo della nave - aveva già informato ieri, 28 gennaio, la prefettura - ci sono anche 12 donne incinte, 132 minori non accompagnati e 20 nuclei familiari. I migranti provengono da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia. Già definite le modalità organizzative di accoglienza, i controlli sanitari, la somministrazione di generi di prima necessità e la distribuzione di indumenti. I minori non accompagnati saranno trasferiti in strutture comunali, mentre gli altri transiteranno dall'Hotspot per le procedure di identificazione prima dello smistamento in altri centri.