Meteo, le previsioni di mercoledì 29 gennaio

Quella di mercoledì 29 gennaio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa su tutto il Paese. Tempo più stabile al Nord, anche se è attesa qualche nevicata sulle Alpi e piogge in alcune regioni del Centro e del Sud. Le temperature rimarranno stazionarie, con qualche aumento al Nord e massime generalmente comprese tra i 10 e i 18 gradi. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Qualche nube al Nord. Dal mattino nuvole passeggere ma con un tempo asciutto, tranne che per qualche nevicata sulle Alpi. Nel pomeriggio cieli nuvolosi su gran parte delle regioni ma senza rovesci associati. Ancora qualche nube in serata con tempo stabile e schiarite. Temperature in aumento con massime tra i 10 e i 15 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari mossi. Sole a Milano e Torino, con temperature massime di 13 e 9 gradi.

Le previsioni al Centro

Variabile al Centro. In mattinata nubi sparse su tutte le regioni con qualche debole pioggia solo su Umbria e Marche. Nel pomeriggio ancora nubi di passaggio ma senza precipitazioni, eccetto che sulla Sardegna. Altre deboli piogge arriveranno in serata in Abruzzo e altrove resterà asciutto seppure con cieli nuvolosi. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 13 e i 16 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari mossi. Parzialmente nuvoloso a Roma e Firenze, con massime di 16 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Rovesci al Sud. Piogge sparse dal mattino su Campania, Calabria e Sicilia, variabile ma prevalentemente asciutto altrove. Nel pomeriggio pioverà ancora su Campania e Calabria, nessun fenomeno previsto altrove. In serata ci sarà nuvolosità irregolare e deboli piogge sparse. Temperature stabili con massime comprese tra i 15 e i 18 gradi. Venti moderati da Ovest e mari mossi o molto mossi. Parzialmente nuvoloso a Napoli e Palermo, dove si toccheranno i 16 e i 17 gradi.