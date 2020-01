Costa Crociere, 700 opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi

Costa Crociere offre 700 nuove opportunità di lavoro a bordo delle proprie navi. Le assunzioni avverranno nel corso del 2020 in due modalità: o tramite selezione diretta ai "Recruiting Day" organizzati a bordo delle navi (per 320 profili) oppure tramite un percorso di formazione finalizzato all'assunzione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (per 380 figure).

Primo Recruiting Day il 29 febbraio

Le assunzioni sono legate all'arrivo di due nuove ammiraglie della flotta, Costa Smeralda e Costa Toscana, che sarà operativa da giugno 2021. Il primo dei "Recruiting Day" sarà sabato 29 febbraio a Savona, a bordo della Costa Smeralda. In quella occasione saranno selezionati: 10 responsabili dell’accoglienza con conoscenza della lingua tedesca o francese; 13 addetti alle escursioni, per i quali è necessaria lingua tedesca o russa; 15 animatori e 15 animatori per bambini con conoscenza della lingua tedesca, francese o spagnola; 10 fotografi con conoscenza della lingua tedesca o francese; 7 pasticceri “Chef de Partie” e 2 casari. Per tutti è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese. Per partecipare, i candidati dovranno registrarsi al sito di Monster e inviare il proprio curriculum. Dopo una preselezione, i candidati verranno ricontattati per partecipare al Recruiting Day con i responsabili dei vari dipartimenti.