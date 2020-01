Meteo, le previsioni di martedì 28 gennaio

Un flusso nord-atlantico condizionerà il meteo in Italia in quest'ultima settimana di gennaio, dove per martedì 28 è previsto un moderato peggioramento per effetto di un primo fronte che porterà qualche pioggia e anche alcune nevicate. Proprio per martedì è attesa la fase più attiva della perturbazione.

Le previsioni al Nord

Tutto l'arco alpino e la fascia prealpina dovrà fare i conti con uno spesso tappeto di nuvole con piogge sparse, ma soprattutto con nevicate a tratti a bassa quota, mediamente intorno ai 5/600 metri o localmente più in basso verso la sera. Col passare delle ore, la situazione dovrebbe invece migliorare sul basso Piemonte e sul Ponente ligure. Giornata prevalentemente con cielo coperto a Milano con temperature comprese fra i 6 e i 10 gradi. A Torino invece il sole dovrebbe affacciarsi sulla Mole a partire dal pomeriggio, ma si toccheranno i 3 gradi di minima e i 9 di massima.

Le previsioni al Centro

Piogge sono attese anche sulla Toscana settentrionale e in Abruzzo. Nuvolosità irregolare lungo l'area tirrenica e lungo l'Appennino con locali piogge e neve dai 1400m. Precipitazioni sono previste anche a Firenze dove si toccheranno i 9 gradi di minima e i 13 di massima. Giornata variabile e con temperature fra i 7 e i 15 gradi a Roma, dove si partirà con un cielo sereno di prima mattina. Poi le nubi si addenseranno sulla capitale fino a ora di pranzo, per poi dare spazio a schiarite.

Le previsioni al Sud

Ombrelli da tenere a portata di mano anche su parte del Sud, ovvero in Campania (ma non a Napoli) e nella Calabria tirrenica. Su tutto il resto del Meridione il meteo risulterà più asciutto, anche accompagnato da un discreto soleggiamento specie sul lato adriatico. Temperature tra i 9 e i 15 gradi a Napoli che sarà coperta da qualche nube. Minima di 12 gradi e massima di 16 a Palermo dove è previsto cielo sereno per gran parte della giornata.