Da una perturbazione atlantica, che ha portato ad un peggioramento delle condizioni meteo a partire da venerdì 24 gennaio, si passa ad un'altra che riverserà, soprattutto nel Nord del Paese, pioggia e neve. In Italia quindi sarà un inizio di settimana sotto l'ombrello, con fiocchi sui rilievi alpini centro occidentali a quote sui 1000 metri. Situazione migliore al Centro e al Sud con ampie schiarite. Le temperature restano stabili con massime tra gli 8°C e i 15°C. LE PREVISIONI

Le previsioni al Nord

Tra lunedì e martedì pioverà, soprattutto sul finire della giornata, nei settori del Nord-Ovest. La neve torna a cadere sui rilievi alpini centro occidentali a quote vicine ai 1000 metri. Nebbia e cielo coperto sulla Valle Padana. Primo giorno della settimana sotto le nuvole con possibile pioggia in tarda serata a Milano, la minima è di 1°C e la massima non supera i 9°C. Giornata un po' più serena a Torino con nubi sparse e nebbia in mattinata. Anche qui il meteo peggiora nella notte con l'arrivo di rovesci. Le temperature oscillano tra 0°C e 8°C.

Le previsioni al Centro

Pioggia anche nella Toscana settentrionale, al Centro, e rovesci verso sera arrivano anche sul Lazio. Schiarite, invece, lungo la costa adriatica. Giornata con tempo variabile a Roma, si passa dal cielo coperto, al sole intorno a mezzogiorno per terminare con precipitazioni alternate a schiarite in serata. La massima tocca i 14°C. Firenze si sveglia sotto un cielo grigio che porta pioggia dal primo pomeriggio con temperature tra gli 8°C e i 12°C.

Le previsioni al Sud

Nel Mezzogiorno il quadro meteorologico si mantiene più tranquillo con generose schiarite alternate a nubi sparse soprattutto in Calabria e nel Messinese in Sicilia. Cielo coperto a Napoli per tutta la giornata ma senza precipitazioni e con una temperatura tra gli 8°C e gli 11°C. Lunedì in prevalenza soleggiato, con qualche nuvola tra mattina e primo pomeriggio e termometro che oscilla tra i 10°C e i 14°C.