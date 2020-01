Meteo, le previsioni di sabato 25 e domenica 26 gennaio. VIDEO

L’anticiclone, il vero protagonista di questo inverno, sta per essere sconfitto. E’ in arrivo una perturbazione direttamente collegata alla tempesta Gloria che da diversi giorni staziona sulla penisola iberica e il sud della Francia. Da noi arriverà in forma attenuata ma porterà comunque un deciso cambiamento del tempo. Sabato, sin dal mattino sono previste piogge e nevicate in Liguria (1200-1400 metri di quota). Il tempo sarà instabile anche su Toscana e Lazio. Domenica la perturbazione sfilerà verso i Balcani e le ultime precipitazioni interesseranno soprattutto il Sud. Non ci saranno grosse variazioni nelle temperature sempre piuttosto alte e sopra la media del periodo. Al Centro Sud i valori diurni potranno arrivare fino a 16-18 gradi. Dopo qualche giorno di disturbi, da martedì è attesa la rimonta dell’anticiclone. I cosiddetti “giorni della merla”, intesi nella tradizione popolare come i più freddi dell’anno, trascorreranno con il bel tempo e con clima decisamente mite.

Le previsioni al Nord

Sabato piogge sulla Liguria, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna in estensione anche alle regioni orientali. Neve sopra i 1000 metri di quota. Da domenica pià soleggiato al Nord Ovest, ancora disturbi nuvolosi altrove. Temperature massime senza variazioni e comprese tra 8 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Maltempo in arrivo sul versante tirrenico con piogge su Toscana e Lazio. Nevicate in Appennino tra i 1200 e i 1500 metri. Da domenica locali pioviggini ma con ampie aperture del cielo in Sardegna e sull’Adriatico. Temperature miti con massime comprese tra 10 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo più asciutto al meridione con piogge moderate su bassa Campania, Molise e bassa Puglia. Situazione simile anche domenica con fenomeni per lo più deboli e a carattere sparso. Temperature in ulteriore lieve aumento con massime fino a 18 gradi.