La sua immagine in mutande mentre timbrava il cartellino al comune di Sanremo era diventata il simbolo dell'inchiesta sui 'furbetti del cartellino' che aveva portato 43 dipendenti a finire agli arresti domiciliari o all'obbligo di firma. Alberto Muraglia invece è stato oggi assolto con rito abbreviato insieme ad altri nove imputati, perché il fatto non sussiste, durante l'udienza preliminare. Sedici imputati avevano scelto la strada del patteggiamento, con pene tra 8 mesi e 1 anno e 7 mesi. Altri 16 imputati attendono invece di essere prosciolti o rinviati a giudizio, avendo optato per il rito ordinario. Tra le accuse c'era anche quella di truffa ai danni dello Stato. Truffa cartellino: chiesta pena per ex capo vigili di Villanova d'Asti