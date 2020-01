Un uomo di 39 anni morto investito, un ferito in gravissime condizioni e 25 arresti: è il bilancio di uno scontro tra tifoserie rivali avvenuto domenica 19 gennaio nei pressi della piccolissima stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata. Lì, a pochi chilometri da Potenza, si sono incrociati - da accertare se casualmente o in modo cercato - i supporter della Vultur Rionero e del Melfi (due squadre del campionato lucano di calcio dilettantistico di Eccellenza, storicamente in competizione). Un tifoso della Vultur, Fabio Tucciariello, operaio, è morto dopo essere stato investito; un altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Tre sostenitori del Melfi, che erano a bordo della Fiat Punto che ha investito i rioneresi, sono stati rintracciati dalla Polizia e portati nella Questura di Potenza dove sono stati ascoltati per ore. In tutto sono state arrestate 25 persone, che saranno trasferite nel carcere del capoluogo lucano. Mentre sono ancora da chiarire le dinamiche dello scontro, ecco quanto è stato ricostruito finora.

Le due tifoserie, storiche rivali

Rionero e Melfi sono le due più importanti cittadine del Vulture, nel cuore della Basilicata, distanti tra loro solo una quindicina di chilometri. Da sempre le tifoserie delle squadre - che militano in Eccellenza, il quinto livello del campionato italiano di calcio - sono rivali. I supporter rioneresi sono gemellati con quelli del Potenza calcio: dopo la notizia della morte di Tucciariello i tifosi rossoblù hanno ammainato le bandiere e gli striscioni e hanno lasciato in anticipo lo stadio Massimino di Catania dove era in corso una partita del girone C della serie C. I melfitani, invece, sono gemellati con i tifosi del Lavello, altra formazione di Eccellenza lucana. "Rapporti" tra tifoserie da sempre molto "caldi", ma che riguardano poche centinaia di persone, seppur ben organizzate.

L’incrocio tra i supporter delle due squadre

Il calendario della 19/a giornata dell'Eccellenza lucana prevedeva la trasferta a Brienza per la Vultur Rionero e per il Melfi a Tolve. Sul percorso verso le gare delle proprie squadre, tra le due tifoserie ci sarebbe stato un primo "contatto" in un'area di servizio della strada statale Potenza-Melfi. Poi, invece, alcune decine di chilometri più avanti, a Vaglio di Basilicata, verso le 14, l'incrocio. Gli agenti della Squadra mobile di Potenza stanno conducendo le indagini e stanno ascoltando numerose persone per stabilire se si sia trattato di un "appuntamento", di un vero e proprio agguato o di una tragica fatalità. Di sicuro c'è che alcuni tifosi della Vultur, che stavano viaggiando a bordo di due minibus, erano fermi, in mezzo alla strada. Poi, per cause ancora in fase di accertamento, l'arrivo della Fiat Punto con a bordo i tre tifosi melfitani e l'investimento. Tucciariello è morto all'istante, altri tre tifosi sono rimasti feriti.

25 arresti

Il più grave tra i feriti è stato ricoverato, in osservazione, nel reparto di Traumatologia dell'ospedale San Carlo di Potenza. Ieri il tifoso è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba. È anche piantonato perché in stato di arresto. Altri due, trasportati dal 118 in codice giallo, sono stati già dimessi e ascoltati a lungo dalla Polizia. Nella notte le forze dell’ordine hanno arrestato 25 persone, tutte maggiorenni, tra cui il tifoso del Melfi, di 30 anni, che era alla guida della Fiat Punto, e 24 sostenitori della Vultur. Saranno tutti trasferiti nel carcere di Potenza. Le accuse - a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte di Tucciariello - sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere.

Le reazioni politiche

Gli scontri tra le tifoserie di Rionero e Melfi hanno ovviamente provocato numerosi reazioni, anche politiche. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha parlato di "delinquenti, che la devono pagare cara". E, di concerto con il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha deciso di annullare, in segno di lutto, l'inaugurazione di una nuova scuola a Tramutola (Potenza), prevista per domani mattina. "Sono sconcertato" sono state le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, a nome di tutto il calcio italiano.