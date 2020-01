Il governo è pronto a modificare le norme per l'utilizzo in strada dei monopattini che equiparano questi mezzi di trasporto alle biciclette. La novità potrebbe arrivare con un emendamento al decreto Milleproroghe, ora all'esame del Parlamento. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario ai trasporti, Roberto Traversi, durante un'iniziativa organizzata dagli industriali delle due ruote che hanno chiesto una nuova regolamentazione, che differenzi i monopattini dalle biciclette, "prima che il fenomeno sfugga al controllo". "Verrà presentato un emendamento" al decreto Milleproroghe - ha spiegato Traversi - "per poi andare a definire una regola più chiara sul tema della micromobilità".

“Norma che equipara monopattini a biciclette un passo indietro”

Con le modifiche si supererebbe quindi la norma dell’ultima legge di bilancio che ha equiparato il monopattino alle biciclette e che, secondo Traversi, "è stata un passo indietro e ha scardinato quanto di buono aveva fatto Toninelli". L'intenzione è quindi di riprendere la strada della sperimentazione avviata dall'ex ministro dei Trasporti lo scorso giugno, per poi condividerne gli esiti con i soggetti interessati, come i Comuni e l'Ancma (l’associazione che riunisce le aziende costruttrici di veicoli a 2 e a 3 ruote). L'annuncio non piace però al primo firmatario dell'emendamento introdotto con l'ultima manovra di Bilancio, Eugenio Comincini di Italia Viva: "se questa linea fosse confermata dai fatti - dice - sarebbe una clamorosa retromarcia che schiaccerebbe le attese di cittadini e investitori e darebbe uno schiaffo al Parlamento".

Le perplessità degli industriali

Gli industriali delle due ruote hanno sempre espresso perplessità sull'equiparazione tra i due mezzi. Per il presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri, "i nuovi strumenti di mobilità, come i monopattini elettrici, offrono soluzioni efficaci al bisogno di mobilità, al pari delle due ruote. Ma richiedono un'attenzione specifica alle regole di utilizzo e alle ricadute in termini di sicurezza". Servono "regole certe e omogenee volte alla circolazione corretta e sicura", rivendica anche l'Anci Lombardia.

Nelle città italiane è boom della mobilità a due ruote

Intanto l'annuale report "Focus 2R" dell'Ancma testimonia "un boom" della mobilità a due ruote nelle città italiane con una crescente attenzione da parte dei Comuni sull'uso di cicli e motocicli soprattutto in direzione dell'elettrico e della condivisione. Queste forme di mobilità alternativa possono "offrire soluzioni alternative" per ridurre la congestione del traffico, osserva l'Associazione dei Comuni lombardi. Secondo il report nelle città italiane aumentano le piste ciclabili (+15% sul 2015) e le "zone 30", mentre, è ancora limitato a Milano, Roma e Torino il fenomeno dello scooter sharing, che ha "una forte propensione di crescita".