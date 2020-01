Paura nella notte a Cerveteri, in provincia di Roma. Un’esplosione si è verificata in un villino abitato da quattro famiglie: tre persone sono rimaste ferite, tra cui un vigile del fuoco.



Secondo le prime informazioni, una squadra composta da sette pompieri si è recata sul posto dopo l’allarme. Una volta giunti sul luogo dell’esplosione i vigili sono stati sorpresi da una nuova deflagrazione. Per questo uno di loro è rimasto lievemente ferito. Anche due persone che abitavano nella villa sono state soccorse dai sanitari del 118: le loro condizioni non sono gravi.



Tra le ipotesi dell’esplosione, prevale quella della fuga di gas. Esplosione in cascina: morti 3 vigili, indagine per omicidio e crollo