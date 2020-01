Meteo, le previsioni di giovedì 16 gennaio. VIDEO

Ultime 24 ore di dominio anticiclonico sul nostro Paese. Giovedì l’alta pressione sarà ancora ben salda con qualche piovasco in Liguria e alta Toscana, locali foschie e nebbie in Val Padana e soleggiato sulle altre regioni. Ancora alto l’inquinamento (CHE COS'E' LO SMOG - ALLERTA A MILANO - A ROMA - A TORINO) nelle grandi città per la totale mancanza di perturbazioni e venti che potrebbero modificare la situazione. Ma un cambiamento importante è vicino. Da venerdì 17 – e in modo più incisivo durante il fine settimana – una perturbazione creerà scompiglio su molte regioni. Al Centro Nord sono in arrivo piogge, temporali e nevicate a quote collinari. Da domenica è previsto l’ingresso di venti di bora sull’alto Adriatico con clima più freddo ovunque.

I dettagli del peggioramento

La situazione meteo cambierà da venerdì pomeriggio-sera. Aria più fredda di origine nordatlantica si spingerà verso il Mediterraneo. Tempo in peggioramento al Nordovest con piogge in arrivo su Liguria, Piemonte e Lombardia. Sabato, la perturbazione attraverserà tutto il Nord e le regioni tirreniche con piogge diffuse, locali temporali e nevicate a bassa quota (500-700 metri al Nord e sopra i 1000 sulle regioni centrali). Domenica 19 la perturbazione raggiungerà le regioni adriatiche con piogge e nevicate a 400-500 metri. Il freddo non sarà eccessivo e in linea con le medie di metà gennaio.

Le previsioni al Nord

Giornata grigia al Nord con nubi basse, foschie e nebbie in pianura. Soleggiato in montagna. Deboli piogge in Liguria. Temperature in temporaneo rialzo con massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalenza di sole su tutte le regioni. Deboli piogge sono previste sull’alta Toscana e tempo nuvoloso sulle Marche interne- Nebbia nei fondovalle. Mite con massime comprese tra 9 e 14 gradi-

Le previsioni al Sud

Bella giornata di sole sulle regioni meridionali con annuvolamenti nelle zone interne ma senza rischio di piogge. Massime stazionarie con massime fino a 15 gradi.