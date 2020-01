Barriere A14, viadotto Cerrano chiuso. Gip: pile spostate di 7 cm

"Le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l'una sull'altra...", mentre in "corrispondenza delle pile... sono presenti degli spostamenti in profondità dell'ordine di sette centimetri". E' uno dei passaggi del gip di Avellino, Fabrizio Ciccone, nel provvedimento che dispone il "divieto assoluto di transito" ai mezzi pesanti sul viadotto 'Cerrano' dell'A14, tra Pescara Nord e Pineto.

Divieto di transito

Il provvedimento emesso il 18 dicembre fa seguito a quello di sequestro già sussistente per la questione dei new jersey. Nel documento viene citata, tra l'altro, una nota che l'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva inviato alla Direzione VII Tronco di Autostrade per l'Italia. Nella nota, recita il provvedimento del giudice, "si segnala la presenza di un fenomeno di gravitazione che interessa i pendii in cui è ubicato il viadotto, che sta creando all'interno delle strutture e delle fondazioni uno stato di coazione per il quale sono state prodotte adeguate e circostanziate verifiche globali che dimostrino la capacità del sistema strutturale di resistere". "Pertanto - si legge ancora - non avendo la Società Autostrade fornito valutazioni documentate e rassicuranti sul raggiungimento di adeguati standard di sicurezza, si impone necessariamente, ad avviso dell'Uit di Roma, l'applicazione di una restrizione della transitabilità dell'opera, consistente nel divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 35 quintali in entrambe le carreggiate, intervento di contenimento dei rischi connessi alla circolazione stradale, da attuarsi fino a quando non sarà dimostrata l'ottemperanza al raggiungimento degli standard normativi". Nel provvedimento si legge che "alla luce delle allarmanti preoccupazioni espresse dall'Uit di Roma circa le precarie condizioni di sicurezza del viadotto 'Cerrano'" è ritenuto "assolutamente necessario, per mitigare i rischi connessi al diffuso ammaloramento dell'opera, intervenire con un intervento di limitazione del carico verticale massimo che potràtransitare sul viadotto in questione. Cio' - scrive il gip di Avellino - avuto riguardo, da un lato, alle imponenti dimensioni del viadotto, alto ben 89,7 metri e con l'interferenza della sottostante presenza di una strada, dall'altro, al mancato rilascio dell'autorizzazione sismica al progetto di risanamento presentato da Autostrade per l'Italia, che non consente di ritenere adeguati ai fini della sicurezza gli interventi provvisionali di messa in sicurezza ipotizzati da Aspi in assenza della prescritta autorizzazione sismica".

Tre sopralluoghi

Il Mit ha eseguito, fin dal 2018, tre visite ispettive sul viadotto Cerrano dell'A14, tra i caselli di Pescara Nord e Pineto, accertando "criticità" in materia di sicurezza. E' quanto emerge dal provvedimento con il quale il gip del Tribunale di Avellino ha imposto il divieto assoluto ai mezzi pesanti di transitare nel tratto autostradale in questione. Il primo sopralluogo è stato effettuato il 19/9/2018, gli altri due il 5 luglio e il 25 novembre scorsi; alle visite ha fatto seguito una riunione del 26 novembre. Nel provvedimento il giudice, citando una nota dell'Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Mit, sottolinea che "non è ancora pervenuta all'Uit, 'sebbene già richiesta nel 2018, la necessaria documentazione che dimostri il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza in relazione alle criticita' segnalate nel corso delle visite eseguite".