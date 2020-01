È morto Giampaolo Pansa. Firma storica del giornalismo italiano e prolifico scrittore e saggista, si è spento a Roma a 84 anni.

Nato a Casale Monferrato nel 1935, laureato in Scienze Politiche a Torino dove era stato allievo dello storico Alessandro galante Garrone, Pansa aveva cominciato nel quotidiano torinese La Stampa, formandosi come cronista lì e nel milanese Il Giorno. Poi redattore capo al Messaggero e inviato prima per il Corriere della Sera, dove ha firmato lo scoop sul caso Lockheed, e poi per La Repubblica. Del quotidiano di Largo Fochetti è stato vicedirettore. La sua firma corrosiva ha animato per anni numerosi settimanali come Epoca, l'Espresso (di cui è stato condirettore), Panorama con la celebre rubrica Il Bestiario.

In anni più recenti Pansa ha scritto per il Giornale, il Riformista, Libero e La verità, per poi tornare al quotidiano di via Solferino. Proprio l'account twitter del Corriere della Sera ha diffuso la notizia della morta di Pansa.

Il giornalista e lo scrittore

Memorabili il suo reportage sulla Strage del Vajont ma anche gli articoli sull'attentato di Piazza Fontana, a lui si deve l'invenzione di "Balena Bianca" per definire la Democrazia cristiana. Pansa ha fatto molto parlare di sè anche come scrittore di romanzi storici e saggi, in particolare quelli dedicati alla storia della Resistenza: il suo Il sangue dei vinti, uscito nel 2003 per Sperling&Kupfer, metteva molto in evidenza le violenze commesse anche dai partigiani e scatenò feroci critiche da una certa parte della sinistra. Gli ultimi libri sono l'autoritratto intitolato Quel fascista di Panza e un pamphlet su Salvini, Ritratto irriverente di un seduttore autoritario

La vita privata

Sposato, separato, suo figlio Alessandro, ex amministratore delegato di Finmeccanica, è scomparso prematuramente due anni fa. Giampaolo Pansa è morto assistito dalla compagna Adele Grisendi, scrittrice.