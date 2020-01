Meteo, le previsioni di mercoledì 8 gennaio

Per la giornata di mercoledì 8 gennaio sono previste nuvolosità irregolari su tutto il Paese, con ampi spazi di sereno e qualche pioggia sulle Isole maggiori. Le temperature subiranno un rialzo, con massime che resteranno comprese tra i 7 e i 16 gradi. Venti moderati da Nord e mari generalmente mossi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Nuvolosità locali al Nord. Al mattino nebbia e nubi basse in pianura Padana, prevalentemente soleggiato altrove. Condizioni che proseguiranno anche nel pomeriggio, con addensamenti sulla pianura Padana e cieli sereni nel resto delle zone. Lo stesso tempo stabile continuerà in serata, senza precipitazioni previste in alcuna regione. Temperature in aumento con massime tra i 7 e i 14 gradi. Venti moderati da Nord e mari poco mossi o mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e a Torino, con temperature di 8 e 7 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalentemente sereno al Centro. Tempo stabile dal mattino, con qualche nube in transito tra Lazio, Abruzzo e Marche, sole sul resto delle regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento sulle coste adriatiche, ma senza precipitazioni previste, soleggiato altrove. Condizioni di stabilità che si rinnoveranno in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge sulla Sardegna. Temperature in aumento con massime comprese tra i 9 e i 14 gradi. Venti moderati da Nord e mari poco mossi o localmente mossi. Sole e 13 gradi a Roma e a Firenze.

Le previsioni al Sud

Tempo più instabile al Sud. Dal mattino qualche rovescio potrebbe interessare la Sicilia, variabile ma asciutto altrove. Anche nel pomeriggio piogge sparse sulla Sicilia e stabilità sul resto delle regioni. Nuvolosità in transito in serata, ma senza fenomeni attesi. Temperature in aumento con massime comprese tra i 9 e i 16 gradi. Neve oltre i 1400 metri. Venti moderati da Nord Est e mari generalmente mossi o molto mossi. Sole e 16 gradi a Napoli, nuvoloso e 15 gradi a Palermo.