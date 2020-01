Udine, ragazza violentata in strada la notte di Capodanno

Violentata in strada nel centro di Udine e Capodanno. A denunciarlo alla Polizia una trentenne che ha raccontato di essere salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello, in piazza Primo Maggio, per scattare qualche foto della piazza in festa. Qui un uomo l'avrebbe aggredita e avrebbe abusato di lei. La donna è poi riuscita a prendere il cellulare per cercare di chiamare i soccorsi mettendo in fuga l'uomo.

Caccia all’aggressore

La Polizia ha avviato le indagini con la Squadra Mobile per risalire all'identità dell'aggressore. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la ragazza si era recata in piazza Primo Maggio dopo aver festeggiato l'arrivo del nuovo anno in compagnia di alcuni amici in un locale poco distante del centro cittadino. Erano passati pochi minuti dalla mezzanotte quando la giovane donna ha riferito di essere salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello per scattare qualche foto della piazza in festa per il Capodanno. E lì sarebbe stata aggredita e abusata. Scossa dall'accaduto la giovane è tornata nel locale dove aveva passato la serata. Ascoltata brevemente dalla Polizia in ospedale, la giovane ha formalizzato oggi la propria denuncia in Questura.