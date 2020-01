Il comico pugliese Uccio De Santis è rimasto vittima di uno spaventoso incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 31 dicembre. Alcune ore dopo ha postato su Facebook due foto per rassicurare amici e fan. In una si vede la sua vettura ribaltata e completamente distrutta. Nell’altra un suo primo piano su un letto di ospedale con un sorriso.

“Il Signore mi vuole ancora in vita”

Le immagini su Fb sono accompagnate da un messaggio in cui il comico ha spiegato cosa è successo: “In tanti mi avete scritto preoccupati per l'incidente che ho avuto. Certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere. Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita, ringrazio tutti voi che mi volete bene, chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo (erano davvero tanti) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte. Ne avrò per un po' ma sono strafelice di poterlo raccontare. Un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020". A causa dell’incidente, De Santis ha dovuto cancellare gli impegni e gli spettacoli che aveva in programma nella notte di San Silvestro.