Diamo il benvenuto al nuovo anno e anche a questo maxi anticiclone che porterà tempo stabile nei prossimi 4-5- giorni. Situazione meteo favorevole per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta anche perché dalla Befana in poi si potrebbe piombare in pieno inverno. Le notti saranno ancora molto fredde con frequenti gelate ma nel corso del giorno le temperature saranno in rialzo e potrebbero toccare i 15-16 gradi al Centro Sud. Mite anche al Settentrione e soprattutto in montagna (attenzione al pericolo valanghe).

Anticiclone e nebbia

L’anticiclone, in questo periodo dell’anno, genera spesso nebbie fitte e inquinamento. In Italia l’area più interessata da questi fenomeni è il Nord con frequenti riduzioni della visibilità la notte e il primo mattino. Attenzione alle nebbie nelle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ma anche su Toscana, valli appenniniche del Lazio e Campania. Questa situazione è destinata a durare fino al weekend.

Le previsioni al Nord

Tempo soleggiato sulle Alpi e Prealpi con temperature miti di giorno. Nebbie anche spesse in pianura, soprattutto su bassa Lombardia e basso Veneto. A tratti nuvoloso sulla Liguria. Massime comprese tra 6 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di sole sulle regioni centrali con foschie e nebbie notturne su bassa Toscana e valli umbre. Aumento della nuvolosità verso sera sulla Toscana ma senza piogge. Massime comprese tra 8 e 13 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile e soleggiato al Sud, disturbato da foschie dense nelle valli appenniniche. Venti tesi settentrionali sullo Ionio. Ancora freddo al mattino ma durante il giorno le temperature saliranno fino a 15 gradi.