Finisce un anno, inizia un decennio: il racconto di Sky Tg24. VIDEO

Un anno finisce, un decennio comincia. Dove va il mondo? Quali sfide dovremo affrontare? Di certo, sappiamo che è un'epoca rivoluzionaria, segnata dalla velocità. Difficile fermarsi, rallentare e comprendere. Ma è quello che dobbiamo cercare di fare, partendo dalle certezze.

L'emergenza climatica, con le immagini di desertificazioni, inondazioni, scioglimento dei ghiacci. Poi gli effetti della globalizzazione, positivi e negativi, comunque nuovi. Impariamo a convivere con le novità che spesso dobbiamo gestire più che governare. I numeri dicono che il mondo è sempre più diviso tra ricchi e poveri ed è difficile l'integrazione tra chi cerca di superare il confine tra miseria e benessere e chi teme di perdere la propria identità. I governi di tutto il mondo cercano con difficoltà risposte concrete.

La tecnologia che corre verso nuove frontiere, dalla robotica all'internet delle cose e dei sensi. L’automazione ci renderà più liveri o meno liberi? I cambiamenti portano più opportunità o più rischi?

Lo sport, che va oltre i suoi stessi pregiudizi e che racconta lo sforzo dell’essere umano nel cercare di superare anche i suoi limiti.

La moda e lo spettacolo, con nuove forme di intrattenimento e modi nuovi di raccontare una società che cambia.

La clip di Sky TG24 firmata da Giovanni Cintoli, qui in una versione ridotta, e che è possibile vedere in versione integrale in onda, è un modo per raccontare in pochi minuti cosa sta succedendo, mescolando immagini degli eventi che hanno caratterizzato di più l’anno che si sta per chiudere con le immagini di persone comuni di tutto il mondo. Un nuovo linguaggio, con la volontà di diffondere quelle immagini pensate proprio per avere massima visibilità e per far riflettere, come quelle del film Humans, che è stato diffuso sul web liberamente con lo scopo di diffondere il più possibile le immagini di persone comuni che sono l’asse portante del mondo contemporaneo. Seguendo i principi che hanno ispirato gli autori anche noi cerchiamo di dare più diffusione possibile e abbiamo deciso di integrarle proprio con i fatti che hanno marchiato il 2019. Non è un’antologia, è una suggestione. È il nostro modo di raccontare un anno che sta finendo e allo stesso tempo un modo per augurare a tutti un buon 2020.