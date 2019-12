Dopo i termometri insolitamente alti per il periodo natalizio, con l’approssimarsi della fine dell’anno arrivano clima invernale e temperature in diminuzione in tutta Italia. Per lunedì 30 dicembre sono attesi temporali residui in Sicilia e qualche nevicata sull’Appennino a quote collinari. Ci sarà invece sole in quasi tutta Italia e nebbie in Pianura Padana (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord è previsto tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno fatta eccezione, appunto, per i classici banchi di nebbia in Val Padana, soprattutto al mattino. Temperature massime comprese tra 6 e 10 gradi. A Milano nebbia e cielo nuvoloso, con termometro oscillante tra 2 e 4 gradi; idem a Torino, dove però le temperature saranno leggermente più basse, tra 0 e 2 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro previsto tempo instabile su Marche e Abruzzo, mentre le regioni tirreniche e l’Emilia Romagna saranno caratterizzate da cieli sereni. Massime previste tra 4 e 10 gradi. A Firenze si attende sole per tutta la giornata, con temperature tra -1 e 8 gradi. Anche a Roma cielo limpido, massima 9 gradi, minima 1 grado.

Le previsioni al Sud

Al Sud, dopo l’allerta neve emanata in Campania dalla Protezione civile regionale per il 28 e 29 dicembre, si attendono precipitazioni residue al mattino sulle zone del Gargano, della Lucania e della Calabria. Fiocchi sopra i 300-500 metri di altitudine. Tra pomeriggio e sera tornano rovesci sulla Sicilia. Temperature massime tra 2 e 9 gradi. A Napoli previste nubi sparse con temperature tra 3 e 8 gradi, a Palermo piogge alternate a schiarite, con temperature tra 9 e 11 gradi.