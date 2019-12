L’ultimo weekend dell’anno, quello del 28 e del 29 dicembre, dividerà l’Italia in due. Cieli prevalentemente soleggiati e bel tempo al Nord, nubi e rovesci al Sud, sia per la giornata di sabato che per quella di domenica. Le temperature registreranno una complessiva diminuzione con massime che si assesteranno, a seconda della zona, tra i 6 e i 15 gradi. Al Centro e al Sud saranno possibili anche nevicate a bassa quota. Soffieranno venti moderati e i mari saranno generalmente mossi. (LE PREVISIONI)

Le previsioni di sabato 28 dicembre

Le previsioni al Nord

Cieli prevalentemente sereni sull’area settentrionale. Tempo stabile dal mattino con qualche addensamento su Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, possibili acquazzoni solo sulle coste. Nel pomeriggio qualche precipitazione residua sulle coste adriatiche e tempo asciutto e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità su tutte le regioni. Temperature in calo con massime comprese tra gli 8 e gli 11 gradi. Venti deboli o moderati da Nord Est e mari generalmente mossi o molto mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e a Torino, con temperature di 8 e 4 gradi.

Le previsioni al Centro

Meteo variabile al Centro. Al mattino ci saranno acquazzoni tra Marche e Abruzzo, asciutto con sole prevalente altrove. Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere instabile sul versante adriatico e soleggiato su quello tirrenico. In serata ancora precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con tempo più stabile sulle altre regioni. Neve in calo fino a 300-400 metri. Temperature in calo con massime tra gli 8 e i 15 gradi, neve a partire da 400 metri. Venti moderati da Nord Est e mari da mossi a molto mossi. Soleggiato a Firenze e a Roma, con temperature di 11 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Pioggia sui settori meridionali. Precipitazioni sparse dal mattino. Rovesci anche intensi proseguiranno nel pomeriggio su tutte le regioni. Maltempo che continuerà anche la sera. Temperature in calo con massime tra i 9 e i 14 gradi e neve sui rilievi a partire da 400 metri. Venti moderati da Nord e mari molto mossi. Sole e 10 gradi a Napoli, nubi e 14 gradi a Palermo.

Le previsioni di domenica 29 dicembre

Le previsioni al Nord

Tempo stabile al Nord. Al mattino ci saranno nubi anche compatte sulla pianura Padana alternate a qualche schiarita, ma non sono previste precipitazioni e altrove sarà soleggiato. Condizioni che proseguiranno nel pomeriggio, con ampie schiarite soprattutto sulle Alpi e sulla Liguria. Anche in serata il tempo resterà asciutto su tutte le regioni. Temperature in calo con massime tra i 6 e i 9 gradi. Venti deboli da Nord Est e mari mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e a Torino, con temperature di 7 e 3 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile anche al Centro. Dal mattino le nubi si alterneranno alle schiarite, dando luogo a qualche debole precipitazione solo in Abruzzo. Anche nel pomeriggio non sono previste piogge, salvo qualche residuo fenomeno sull’Abruzzo. Condizioni di stabilità che andranno avanti anche per tutta la serata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo con massime tra 6 e 10 gradi, possibili nevicate anche a bassa quota. Venti deboli da Nord Est e mari generalmente mossi. Soleggiato e 9 gradi sia a Firenze che a Roma.

Le previsioni al Sud

Continua l’instabilità a Sud. Al mattino piogge e nevicate locali interesseranno le regioni peninsulari e la Sicilia. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse e precipitazioni sulla Sicilia. Anche in serata proseguirà l’instabilità, con fenomeni sparsi su tutta l’area meridionale. Temperature in diminuzione con massime tra i 6 e i 10 gradi, neve a bassa quota. Venti moderati da Nord e mari generalmente molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 9 gradi a Napoli, pioggia e 10 gradi a Palermo.