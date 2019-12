Meteo, le previsioni di venerdì 27 dicembre

Anche per venerdì 27 dicembre la Protezione civile ha diramato l’allerta (gialla) per rischio idraulico nella zona orientale dell’Emilia Romagna e sulla costa ferrarese. Lo stesso vale per il basso Veneto nelle zone del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Nel resto del Nord, ampi spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti. Al Centro nuvolosità variabile mentre al Sud nubi irregolari, più compatte tra Calabria e Sicilia dove non si escludono locali precipitazioni. Rispetto al caldo anomalo registrato a Natale e Santo Stefano, temperature in lieve calo, con massime tra 12°C e 17°C. (COLDIRETTI: "TEMPERATURE ANOMALE" - LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

A parte l'allerta gialla in Veneto ed Emilia Romagna, ci sarà il sole nelle restanti zone al Nord, specialmente nelle grandi città, con nubi più compatte sulle Alpi di confine con a tratti deboli precipitazioni. Temperature stazionarie, massime tra 10°C e 13°C. A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C. Situazione piuttosto simile a Torino, dove però nelle prime mattinate la temperatura scenderà a -1°C per poi raggiungere una massima di 7°C.

Il tempo al Centro

Al Centro qualche nuvola in più e possibili fenomeni in arrivo entro la notte. Anche qui temperature in lieve calo sulle zone adriatiche, massime tra 11°C e 15°C. A Roma previste nubi all’alba ma con ampie schiarite già in mattinata. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C. A Firenze nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata: non sono previste piogge. Temperatura massima di 14°C, la minima di 7°C.

Il tempo al Sud

Nuvole e possibili piogge tra Calabria e Sicilia, a Palermo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. A Napoli, invece, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, ma non sono previste piogge. Nel capoluogo campano, la massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C.