Un ragazzo di 16 anni, Dario D'Alessandro, campione italiano under 18 di nuoto pinnato, è morto la notte scorsa in un incidente stradale. È successo intorno alle 2.30 a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca.

Il 16enne tornava a casa in scooter

Il giovane era in sella a uno scooter e stava percorrendo la via Sarzanese. Dalle prime ricostruzioni sembra che il 16enne abbia prima urtato un'auto che lo precedeva e poi sia finito contro un muretto. I soccoritori, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Stando a quanto emerso, pare che il ragazzo fosse già tornato a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta. Poi, però, avrebbe preso lo scooter del padre, 350 di cilindrata, e sarebbe uscito di nuovo. Al momento dell'incidente, che sarebbe avvenuto dopo un sorpasso effettuato dal giovane, sembra non indossasse il casco.

Chi era Dario D'Alessandro

Dario D'Alessandro era un campione di nuoto in forza alla società KamaSub Camaiore, convocato diverse volte dalla Nazionale italiana per i Mondiali junior di nuoto pinnato. Nonostante la giovane età, aveva già conquistato cinque titoli italiani under 18 ai campionati assoluti di nuoto.

