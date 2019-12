"Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo il ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà maggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la costruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci durante un sopralluogo al cantiere con il governatore Giovanni Toti. "Quello che più ci interessa è avere il ponte finito a metà marzo, per avviare i lavori di pavimentazione e averlo completo per la fine di marzo - ha spiegato il sindaco. "Il cronoprogramma ha sempre gli stessi obiettivi, poi bisognerà lavorare per mettere a posto vari dettaglicose dall'asfalto al cemento, però il ponte sarà tutto visibile verso la metà di marzo" ha detto il commissario.

"Una costruzione innovativa"

Bucci, nel corso del sopralluogo che si è svolto nel cantiere, ha anche parlato di una modalità nuova di costruzione: la posa in opera degli impalcati già preparati con le 'alette', le sovrastrutture che completano il ponte. "Una cosa importante - secondo il sindaco - perchè vuol dire limitare il lavoro in quota che è sempre quello più rischioso. (IL VIDEO DEL PONTE DALL'ALTO) Questo, anche dal punto di vista tecnico, è positivo perchè anche fare le verniciature e le saldature in quota è più difficile e preferiamo farle a terra. Per questo motivo l'impalcato tra le pile 3 e 4, che doveva andare su il 30 dicembre senza alette, avrà uno spostamento di circa 7 giorni dovuto al fatto che facciamo a terra i lavori che prima avevamo programmato di fare in quota". C'è qualche variazione nei tempi, conferma Bucci, che sono comunque "rispettati nel globale" ed è dovuta a queste motivazioni tecniche e all'allerta rossa per il maltempo della scorsa settimana. Intanto il cantiere proseguirà i lavori anche in questi giorni festivi, seppure con un numero più ridotto di operai.