Meteo, le previsioni di mercoledì 25 dicembre

Sarà un Natale soleggiato al Nord, soprattuto a Nord-Ovest e sulla Pianura padana. Mentre le nubi interesseranno ancora le Alpi orientali con debole neve in alcune aree oltre i 1000 metri (LE PREVISIONI). Nuvole anche in Toscana, nella parte Ovest dell’Umbria e nell’alto Lazio. Al Sud, Natale con possibili piogge su bassa Calabria e Nord della Sicilia, ma soleggiato in tutte le altre regioni (LO SPECIALE SUL NATALE 2019).

Il meteo al Nord

Il 25 dicembre è atteso il sole sul Nordovest e, in generale, sulla Pianura padana. Ancora nubi su Alpi orientali con debole neve sulle aree confinali oltre i 1000 metri. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14 gradi. A Milano giornata soleggiata e 13 gradi, così come a Torino. Ancora acqua alta a Venezia dove in mattinata è atteso un nuovo picco.

Le previsioni al Centro

Al Centro, invece, annuvolamenti al mattino tra Toscana, Ovest Umbria e alto Lazio, poi ampie schiarite ovunque. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16 gradi. A Firenze attesa qualche nuvola, mentre a Roma splenderà il sole.

Il meteo al Sud

Al Sud nubi irregolari e locali piovaschi su bassa Calabria e Nord della Sicilia. Prevale il sole sul resto delle regioni. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 17 gradi. A Napoli tempo sereno, così come a Palermo.