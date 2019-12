Morte Dj Fabo, Cappato: "Grazie a chi mi ha sostenuto"

"Grazie a chi mi ha sostenuto in questo percorso che ha portato al riconoscimento del diritto di Fabiano di non soffrire più". Sono le prime parole pubblicate su Facebook da Marco Cappato dopo la sua assoluzione da parte della Corte d'Assiste di Milano dall'accusa di aiuto al suicidio per la vicenda di dj Fabo. "Ora - ha aggiunto l’esponente radicale, leader dell'associazione 'Luca Coscioni' - andiamo avanti per la libertà delle persone che sono nelle condizioni di Davide Trentini" (malato affetto da sclerosi multipla morto in Svizzera nel 2017). Durante il processo che si è concluso lunedì, Cappato, che era presente in aula, ha ricevuto la notizia della morte della madre, malata da tempo. "Grazie - ha scritto l'esponente radicale - anche a chi mi è stato vicino per mia mamma. Le esequie si terranno in forma privata. Chi vorrà fare 'opere di bene' sa già come fare". Dj Fabo: l'incidente, il suicidio assistito, l'assoluzione di Cappato