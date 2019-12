Alla vigilia di un weekend che si preannuncia caratterizzato da pioggia e vento forte (LE PREVISIONI), il maltempo ha già causato diversi danni, soprattutto in Liguria e Toscana, mentre la Protezione civile ha già diramato allerte meteo in più regioni per la giornata di domani, sabato 21 dicembre. In Liguria si registrano frane, mareggiate e strade interrotte, e all’aeroporto di Genova sono stati dirottati già nove voli a causa dell’allerta rossa. Resta chiusa l'autostrada A6 chiusa nel tratto dove è crollato parte del viadotto della Madonna del monte a Altare (Savona). Proprio a Savona una mareggiata si è abbattuta sulla costa (FOTO – VIDEO). In Toscana domani le scuole saranno chiuse a Cecina (Livorno), mentre a Prato il Comune ha emanato ordinanze di chiusura valide già dalle 19 di oggi per gli impianti sportivi coperti da tensostrutture o palloni e la chiusura dei mercati all'aperto.

Nuove allerte meteo di sabato 21 dicembre

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il Nord Ovest dell'Italia farà sentire i suoi effetti nelle prossime ore portando piogge e venti forti anche sul resto del Paese e in particolare sui settori tirrenici centro meridionali. Sulla base delle previsioni la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: a partire dalla serata sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento su Umbria e Lazio e, in estensione dalle prime ore di domani, ad Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Attesi inoltre venti di burrasca con raffiche fino a tempesta su Campania, Basilicata e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato per domani una allerta arancione per rischio idrogeologico su Campania e su settori di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.

Danni nell’estremo Ponente ligure, alcuni sfollati nel Sanremese

Il bilancio dell’ondata di maltempo sull’estremo Ponente della Liguria, con particolare intensità nella zona di Sanremo, parla di frane, alberi crollati e un torrente esondato. Sull'Aurelia, all'altezza del bivio per via Duca D'Aosta, dove la famosa salita del Poggio della Milano-Sanremo, è crollato un albero sulla strada. Una frana, invece, è scesa in frazione Borello, sotto San Romolo mentre il torrente Armea è esondato tra Biesse Laterizi e il ponte di ferro. In quel punto, la polizia locale ha chiuso la strada. "Siamo su tutte le emergenze del territorio ma voi restate assolutamente lontani da scantinati e locali sottostrada. Chi può rimanga in casa", ha scritto su Facebook il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

Famiglie sfollate

Quindici persone sono state fatte sfollare dalle loro abitazioni a Ceriana, nell'entroterra di Sanremo, dopo che è stata superata la soglia dei 150 millimetri di pioggia nelle ultime ore. Nel paese sono cadute anche diverse frane, la più importanti delle quali a circa tre chilometri dall'abitato di Ceriana, verso Baiardo. L'ingresso in paese, dunque, è bloccato in alcuni punti: i tecnici sono al lavoro per riaprire la strada. Altre sei famiglie sono state sgomberate in frazione Poggio nel comune di Badalucco a causa di una frana.

Voli dirottati a Genova

Tra i voli che non sono riusciti ad arrivare all’aeroporto di Genova anche un Airbus della Lufthansa proveniente da Francoforte. Il pilota ha sorvolato per circa per 40 minuti lo scalo genovese e ha poi provato l'atterraggio da Ponente virando verso Varazze ma alla fine ha dovuto desistere e ha cambiato rotta dirigendo verso Malpensa. Altri voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Tre, invece, i voli in partenza diretti a Roma e a Amsterdam che sono stati cancellati.

Buca nel viadotto Bisagno

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato problemi anche alla circolazione sulle autostrade della Liguria. Problemi in particolare sul viadotto Bisagno. Si è creata una buca sull'asfalto, secondo quanto riferito dalla polizia, e nonostante un tempestivo intervento dei tecnici non è stato possibile riparare subito il danno. È stato perciò allestito un cantiere e nel tratto, compreso tra Genova Est e Genova Nervi, il traffico è stato regolato da una auto della polizia che ha scortato gli automobilisti per rallentarne la velocità.