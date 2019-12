Meteo, le previsioni di domani venerdì 20 dicembre

Il maltempo torna a mostrare il suo volto più aggressivo. Nelle prossime 24-48 ore ore l’Italia sarà preda di due vigorose perturbazioni che porteranno piogge forti in pianura e lungo le coste e neve in montagna. La sua durata sarà piuttosto breve e già da domenica è previsto un graduale miglioramento. Ma nel frattempo dovremo fare i conti con allerte importanti in Liguria (bollino rosso) e sul Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna (grado arancione). Tutto il versante tirrenico sarà interessato da piogge e venti forti e mareggiate. Non sono esclusi veri e propri nubifragi con criticità idro geologiche.

Allerta rossa in Liguria

L'allerta scatterà dalle 8 di venerdì per il Ponente e centro della Liguria e sarà in vigore fino alle 21, poi arancione fino a mezzanotte. Per il Levante e entroterra l'allerta scatterà dalle 12 e sarà in vigore fino alle 24. Per motivi precauzionali dalle 8 di venerdì rimarrà chiusa l’Autostrada dei Fiori tra i caselli di Savona e di Altare fino alla cessazione dello stato di allerta.

Le previsioni al Nord

Maltempo diffuso e persistente sulle regioni occidentali con piogge, temporali e neve abbondante sulle Alpi a partire dai 1200-1300 metri di quota. Entro sera estensione dei fenomeni anche sul Triveneto. Ed Emilia Romagna. Massime in calo e comprese tra 7 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo in peggioramento inizialmente su Sardegna e Toscana in estensione nel corso del giorno anche su Umbria, Marche e Lazio. Massime in lieve calo ma ancora su valori sopra la media. Massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione migliore sulle regioni meridionali meno esposte nella giornata di venerdì agli influssi atlantici. Schiarite in giornata con piogge in arrivo in tarda serata sulla Campania. Massime comprese tra 14 e 18 gradi.