Camionista lo aiuta ma poi involontariamente lo investe

È uscito di strada andando contro un albero con la propria auto ad Eraclea, in provincia di Venezia. Subito è stato soccorso dall'autista di un mezzo pesante che ha assistito alla scena. Una volta appurato che tutto andava bene il camionista è ripartito non accorgendosi che la vittima dell'incidente era vicina al camion e così lo ha investito in modo mortale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del Suem (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica) che hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.

La vittima dopo l'incidente era riuscita ad uscire da solo dall'auto incidentata ma il guidatore del camion, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, era andato a sincerarsi del suo stato di salute. Poi all'atto di ripartire non si è accorto che l'uomo era ancora vicino al camion e l'ha investito. La vittima è un 35enne che risiedeva in zona.