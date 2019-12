Ragazza fa il dito medio a Salvini e posta la foto: attacco sui social

Siamo in volo e una ragazza ha al suo fianco l’ex ministro dell’Interno e capo della Lega, Matteo Salvini. Un compagno di viaggio, probabilmente non troppo gradito, tanto da cadere nella tentazione di farsi un selfie rivolgendo al compagno di viaggio il dito medio. Il selfie viene postato e si scatena la bagarre sui social.

La replica di Salvini e dei leghisti

Salvini replica velocemente con un tweet: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione". Quindi scoppia il caos sui social e la ragazza diventa oggetto di polemiche, attacchi e insulti sul web. Sul sito “Lega-Salvini premier” si legge: "Sta facendo il giro della rete questa "bellissima" foto che in molti ci hanno segnalato... Complimenti alla signorina per l'educazione. E poi sarebbe Salvini che semina odio... Ma noi non odiamo nessuno e auguriamo buona vita e Buon Natale anche a lei e al suo dito medio". Ma sono soprattutto i militanti della Lega che insorgono e parlano di "stupidità manifesta e condivisa" e di "diversamente intelligente". La ragazza ha chiuso gli account sui social e per il momento non commenta.