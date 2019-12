Regali non profit, al via la campagna di Natale 2019

Il periodo delle feste di Natale è uno dei momenti più importanti dell’anno per gli enti non profit. Per queste organizzazioni, sempre impegnate a svolgere la loro missione sociale, il successo della raccolta fondi di Natale spesso determina l'andamento delle attività dell’anno successivo.

Una guida per orientarsi

Le proposte di regali solidali che arrivano sono tante e spesso è difficile orientarsi. Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, Italia non profit ha lanciato una campagna di Natale a supporto dei cittadini, perché possano facilmente trovare l’organizzazione non profit più affine ai propri interessi e scegliere di sostenerla con una donazione o un acquisto solidale (LO SPECIALE NATALE).

Il portale

"Vuoi sorprendere chi ami? Fallo con un regalo solidale!" Così dicono da Italia non profit che ha creato una sezione dedicata sul suo sito online, dove ognuno potrà scegliere tra i doni solidali di oltre 100 organizzazioni senza fini di lucro. L'interfaccia che viene usata dal sito è abbastanza semplice e consente di muoversi scegliendo diverse categorie di ricerca: per quale causa sociale si vuole donare, che tipo di prodotto si vuole comprare, per chi si sta facendo un regalo... Sarà poi un algoritmo a proporre le diverse soluzioni regalo.

“In questo periodo proliferano sui media proposte di acquisti di ogni genere: idee regalo perfette per ogni occasione, idee regalo per gli indecisi, idee per chi ama il Natale, spunti e consigli per il dono perfetto.” ha detto Giulia Frangione, ceo di Italia non profit. “Volevamo giocare con questa ridondanza e ci siamo chiesti: e se il regalo, l’oggetto di per sé, diventasse solo una scusa per imbattersi in una selezione ricchissima di progetti di impatto e coraggio? La sezione dedicata al Natale solidale permette proprio questo: facilita l’incontro con i potenziali donatori e diventa un punto di contatto in più."

Non solo online

Per chi non si vuole privare del piacere di cercare personalmente il regalo giusto, è possibile trovare sul portale una sezione che indica dove trovare i mercatini di Natale o i negozi più vicini a casa che vendano articoli solidali. "Questo non significa che gli accumulatori seriali e gli amanti dell’offline resteranno a mani vuote" spiega ancora Giulia Frangione "possono infatti trovare una ricca selezione di prodotti e l’elenco dei mercatini fisici fra le piazze italiane per incontrare gli enti di persona!”.

I dati degli ultimi giorni sembrano incoraggianti: oltre 1200 persone hanno iniziato a scegliere i loro regali fra quelli proposti nella selezione di e-shop solidali di italianonprofit.it, questo significa che altrettante persone che stavano cercando un oggetto, in un modo o nell’altro, si sono imbattute nella sfida sociale di una piccola o grande oppure immensa organizzazione. Alcuni hanno concluso l’acquisto, altri forse non lo faranno più, ma la natura di ciò che ci stiamo a fare non cambia. La sfida che affrontiamo è infatti quella di creare una sezione che faccia percepire agli utenti il valore delle organizzazioni non profit tutto l’anno” ha concluso la Frangione.