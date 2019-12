"Obbligo di presepe" in tutte le scuole del comune. E, per chi non ha soldi, fondo da 500 euro per comprare muschio, capanne e statuine. È successo a Grosseto, dove – come riportano alcuni quotidiani nazionali – il Consiglio comunale ha votato una mozione che impegna sindaco e giunta “affinché all’interno di ogni scuola comunale e all’interno del palazzo Comunale venga allestito in vista delle prossime festività un presepe, ben visibile e di consone dimensioni”.

500 euro per acquisto pastorelli

“L’eventuale spesa per l’allestimento dei presepi nelle scuole che ne fossero sprovviste – si elegge nella mozione – è stimata in 500 euro e potrà essere finanziata attingendo al capitolo 50850 ovvero il Fondo di Riserva”.

Il sindaco: simbolo di pace che vale per tutti

In attesa di conoscere l’ente deputato a stabilire la congruità delle dimensioni, il mondo politico locale si è spaccato: al voto favorevole dei consiglieri di Lega, FI, FdI e Casa Pound-gruppo misto si è contrapposto il no di PD e M5S. Per la maggioranza, e per il sindaco Vivarelli Colonna (nome che circola per la corsa alla presidenza della regione Toscana), il presepe non è solo un simbolo religioso, ma “rappresenta le radici della storia dell’Italia e dell’Europa, ed è portatore di un messaggio di amore e pace che vale per tutti, anche per chi non è cristiano”. Per i critici del provvedimento, si tratta di un’imposizione che serve solo a dividere, dopo che in alcune scuole della città era stato scelto di non fare il presepe vista la cospicua presenza di alunni di altre religioni.