Alcune persone si sarebbero introdotte nella villa dell’ex parlamentare ed ex coordinatore di Forza Italia Denis Verdini, annerendo con un accendino un ritratto di Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, attualmente fidanzato con la figlia di Verdini, Francesca. Lo riporta il Corriere fiorentino, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto la scorsa settimana nella proprietà di famiglia di Pian dei Giullari, sulle colline di Firenze.

Non chiaro l'obiettivo del colpo

Secondo il quotidiano, ancora non è chiaro se e cosa sia stato portato via dalla villa. Dalle prime ricostruzioni sembra che i presunti ladri si siano introdotti da una finestra nella dependance dell'abitazione di Verdini, dove c’è un appartamento per gli ospiti. Lì avrebbero messo a soqquadro le stanze, per poi rivolgersi verso la piccola tela raffigurante Salvini, di proprietà di Francesca Verdini, danneggiandola. I carabinieri del Comando provinciale di Firenze, che stanno indagando sulla vicenda, stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire ai responsabili.

Data ultima modifica 18 dicembre 2019 ore 14:30