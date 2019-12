Due bambini di 5 e 6 anni sono stati investiti da un furgone in una strada al confine tra i comuni di Sarzana e di Santo Stefano Magra (La Spezia). I bimbi sono in gravi condizioni: il più piccolo è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, mentre il più grande in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Illesa la madre

Al momento dell’incidente, assieme a loro, a poca distanza, c'era anche la mamma, rimasta illesa. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Cisa sud in località Ponzano Magra. Sul posto sono intervenute due auto mediche e l'elisoccorso.