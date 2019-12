Maltempo, in Liguria crolla strada provinciale del Brugneto

Torna la pioggia in Liguria, e tornano i problemi di mobilità nella Regione. La carreggiata della Sp15 del Brugneto, tra Propata e il bivio di Caprile, nel Genovese, è collassata: la strada era già stata chiusa perché, ha spiegato il delegato alla mobilità di Città Metropolitana di Genova Franco Senarega, "avevamo constatato un danno importante a un muro d'ala della strada e questo ha comportato l'immediata chiusura. Oggi questo danno si è palesato in tutta la sua importanza perchè quel muro è collassato".Senarega ha detto che l'intervento sull'infrastruttura, che non è affatto banale", era già in programma, e ha aggiunto che "parallelamente, stiamo cercando la fonte di finanziamento".

Sul fronte risorse, ha detto Senarega, "avevamo già avviato un confronto sia con Regione Liguria che con il Mit perchè su quella strada erano previsti interventi importanti, con finanziamenti dedicati". Senarega ha infine aggiunto che "non sarà una cosa di pochi giorni il ripristino della viabilità. Lavoriamo per fare in modo che tra gennaio e febbraio si possa tornare alla normalità".