Veneto, 5 morti in due incidenti stradali: fra le vittime 4 giovani

Due ragazze di 22 e 24 anni e un ragazzo di 25 sono morti nella notte a Noventa di Piave, nel veneziano, per un frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Citroen C3.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in località Musetta. I pompieri, arrivati sul posto, hanno estratto dalle lamiere i tre corpi. Due sarebbero deceduti sul colpo, un altro poco dopo l’arrivo dell’ambulanza di San Donà e vari tentativi di rianimazione.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'evento.

Altro incidente stradale nel Veronese

Altre due donne, sempre in Veneto, sono rimaste uccise nella tarda serata di ieri nel veronese, a San Gregorio di Veronella. Si tratta di una 52enne rumena e della figlia, una ragazza di 28 anni, i cui corpi sono stati estratti dall'auto rovesciata dai vigili del fuoco. Ferito un 22enne, a bordo di una seconda vettura, ricoverato in ospedale in codice rosso. Due i mezzi coinvolti: una Volkswagen Golf e una Peugeot 206.