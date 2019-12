Un terremoto si è verificato nel pomeriggio di sabato nella zona di Firenze. Lo segnala l'Ingv su Twitter, spiegando che il sisma ha avuto una magnitudo di 3.0. Non si hanno notizie di danni del terremoto che si è verificato a una profondità di 8 chilometri. Il 9 dicembre si era verificata nella stessa zona una scossa di magnitudo 4.5.



Gente in strada

La scossa di 3.0 è stata avvertita distintamente dagli abitanti del Mugello e in tanti, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. In molti si appresterebbero a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all'autodromo del Mugello per timore di nuove scosse.



Data ultima modifica 14 dicembre 2019 ore 18:26