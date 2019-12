Incidente durante i lavori nel cantiere del nuovo ponte di Genova, in Valpolcevera. Un operaio di 51 anni, nel pomeriggio, è rimasto ferito in modo non grave.

L’operaio colpito da un silos

L’uomo al lavoro sul viadotto Polcevera, nel settore Levante del cantiere, si è infortunato durante la movimentazione di un carico. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito all'addome da un silos mentre questo veniva spostato verso l'alto. L'oscillazione del grande contenitore di metallo - ha reso noto la struttura commissariale - avrebbe colpito l'operaio, provocandone la caduta all'indietro. In un primo momento si era pensato a un trauma toracico e l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Più tardi il Pronto soccorso del San Martino ha fatto sapere che l'operaio ha riportato alcune fratture costali di lieve entità. L'uomo è sempre rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale della Asl3, per le verifiche sulle norme di sicurezza. Si tratta del secondo incidente nel cantiere da quando sono iniziati i lavori, dopo il crollo del ponte Morandi: il 20 novembre scorso una gru si era inclinata a causa del cedimento del terreno e tre operai erano rimasti contusi.

Atlantia sospende il pagamento della buonuscita di Castellucci

Il crollo del ponte Morandi è avvenuto il 14 agosto 2018 e ha provocato la morte di 43 persone (LO SPECIALE - DALLA TRAGEDIA ALLA RICOSTRUZIONE: FOTO - IL VIDEO DEL CROLLO). Sono ancora in corso le indagini per stabilire eventuali responsabilità. Proprio "in relazione agli elementi sopravvenuti emersi dalle indagini in corso da parte dell'Autorità giudiziaria e indipendentemente dalla rilevanza penale degli stessi", il Cda di Atlantia ha deciso la sospensione del pagamento della seconda rata, in scadenza il 2 gennaio 2020, della buonuscita dell'ex ad Giovanni Castellucci. L'accordo di risoluzione consensuale era stato sottoscritto il 17 settembre scorso.

