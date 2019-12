A Natale siamo tutti più buoni, o forse no. Don Gavino Sanna, 65 anni, originario di Ossi, nel sassarese, il 23 dicembre 2012 ha picchiato il fratello Roberto, 43 anni, per motivi legati all'eredità familiare. Denunciato insieme ad altri due fratelli, Antonia Celestina e Antonio Maria, ieri il parroco di Bonorva è stato condannato a due mesi di reclusione, come riporta il sito de La nuova Sardegna.

Pugni e calci a terra

La lite sarebbe nata attorno all'eredità di un giubbotto che avrebbe rinfocolato le polemiche già in atto tra i fratelli. Il giubbotto in questione sarebbe caduto a terra e, racconta la vittima, una volta chinatosi per raccoglierlo sarebbe partita l'aggressione fisica. Roberto Sanna è stato aggredito prima da don Gavino, poi dagli altri due fratelli che si sono scagliati contro di lui con calci e pugni. Durante il processo, gli accusati hanno respinto le accuse e sostenuto di aver agito solo per difendersi dall'attacco del fratello. La loro versione, però, non è stata ritenuta credibile.