L'anno che verrà, l'ebook di Good Morning Italia per capire il 2020

tutti i video Guarda tutti i video

Nessun video trovato

Quali sono le grandi notizie e i grandi temi da tenere d'occhio nel 2020? Quali avvenimenti catalizzeranno la nostra attenzione e quali invece rischiano di passare inosservati ma sono invece fondamentali da seguire per comprendere davvero, in mezzo al flusso quasi inaerrestabile di notizie (e di fake news) come sarà questo nuovo decennio dei Duemila?

Anche quest'anno Good Morning Italia, il team di giornalisti che ogni mattina seleziona le notizie più importanti per orientarsi nella comprensione della giornata, ha chiesto ad alcune tra le più esperte firme del giornalismo una lettura guidata nei temi di maggiore rilevanza che segneranno il 2020.

Ne "L'anno che verrà" si parla del futuro dell'economia globale - che crescerà più che nel 2019 ma al tasso più lento dal 2009 - del grande tema della guerra commerciale tra Usa e Cina, che ha ripercussioni non solo su tutti i mercati, ma anche sui prezzi dei beni che acquistiamo, e dei problemi che la Cina deve affrontare al suo interno, a cominciare dalle indomite proteste di Hong Kong.

Tra gli appuntamenti politici di portata mondiale uno su tutti è, ovviamente, quelle delle elezioni presidenziali americane. Donald Trump, l'uomo sulla cui elezione nel 2017 quasi nessuno avrebbe scommesso, ha oggi invece concrete - se non buone - possibilità di rielezione, più per la confusione dei Dem che per l'impeachment. Lo zar Vladimir Putin è un importante giro di boa nel suo lungo regno. E poi c'è l'eterno, complesso nodo mediorientale.

Infine, il grande tema della crisi climatica, che riguarda molto l'Africa ma in definitiva tutti noi: l'appuntamento su cui tenere gli occhi aperti è la Cop 26 di novembre.